Arda Güler'i yıkacak karar: Real Madrid'de işler bir anda değişti

Bu sezon yaşanan hayal kırıklığı sonrası Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Real Madrid'de hazırlıklar devam ediyor. Portekizli teknik adamın yönetiminde yeniden yapılanmaya giden Real Madrid'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

ARDA GÜLER HAKKINDAKİ KARARINI DEĞİŞTİRDİ

İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre; Jose Mourinho, Arda Güler'le ilgili kararını değiştirdi. Daha öncesinde milli futbolcuyu oyun planının merkezine alan Mourinho kararından vazgeçti.

HAMLE OYUNCUSU OLARAK KULLANACAK

Portekizli teknik adamın daha fiziksel güce dayalı farklı bir taktik diziliş üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi. Mourinho'nun bu doğrultuda Arda Güler'i ilk 11'den çok hamle oyuncusu olarak kullanacağı vurgulandı.

6 GOL VE 14 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Real Madrid formasıyla 51 maça çıkan Arda Güler, 3 bin 255 dakika sahada kaldı. Genç futbolcu, 6 gol ve 14 asistlik katkı sağladı.