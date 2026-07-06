Başarısız geçen sezonun ardından Jose Mourinho'yu teknik direktörlük koltuğuna getiren Real Madrid, transfer pazarında da hız kesmiyor. İspanyol devi şimdiye kadar Bernardo Silva, Ibrahima Konate, Denzel Dumfries ve Marc Cucurella'yı kadrosuna katarken gündemdeki son isim Erling Haaland oldu.

ROMANO'DAN HAALAND İDDİASI

Arda Güler'i 4 kişilik dokunulmazlar listesine alan Mourinho'dan sürpriz hamle geldi.

Transfer habercisi Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Norveçli golcü, bu yaz olmasa da gelecekte Real Madrid'e transfer olmayı değerlendiriyor. Haaland için Bernabeu'nun bir seçenek olarak masada tutulduğu belirtildi.

BABASI "KİM İSTEMEZ Kİ?" DEDİ

Erling Haaland'ın babası Alf-Inge Haaland, 2026 Dünya Kupası'nda Norveç-Brezilya maçı öncesinde Real Madrid iddialarına yanıt verdi. "Erling Manchester City'de çok mutlu ve uzun süreli bir sözleşmesi var. Yeni sezonu bekliyoruz. Ama futbolda ne olacağını asla bilemezsiniz. Kim Real Madrid'de oynamak istemez ki?" diyen baba Haaland'ın bu sözleri Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı.

OLISE İÇİN 220 MİLYON EURO İDDİASI

Real Madrid'in transfer gündeminde Haaland'ın yanı sıra Bayern Münih'ten Michael Olise de yer alıyor. Fichajes'in haberine göre İspanyol devi, Fransız yıldız için Bayern Münih'e 220 milyon Euro teklif etmeyi planlıyor.

FERNANDEZ İDDİASINA YALANLAMA

Daha önce Real Madrid'de oynamanın çocukluk hayali olduğunu açıklayan Chelsea'li Enzo Fernandez'in transferi de gündeme gelmişti. Ancak Real Madrid, Arjantinli orta saha için herhangi bir girişimde bulunmadığını resmen açıkladı.

MOURINHO'NUN LİSTESİ BÜYÜYOR

Dört resmi transferin ardından Real Madrid'in yaz döneminde atacağı adımlar merakla bekleniyor. Mourinho'nun daha önce Arda Güler'i de dahil ettiği dokunulmazlar listesinin yanı sıra Haaland ve Olise gibi büyük isimler gündemdeki yerini koruyor.