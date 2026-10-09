Arda Güler'i gösterdi: 'Bizzat ben verdim' diyerek açıkladı

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Real Madrid sahasında Villareal ile karşılaşacak. 10 Ekim Cumartesi günü Santiago Bernabeu'da oynanacak mücadele saat 20.00'de başayacak.

"PARMAKLA GÖSTERİLECEK BİR DURUŞ SERGİLEDİLER"

Kritik mücadele öncesi açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, "Oyuncuların özel hayatlarında yaptıkları her şeyin saha içine ya da kulübe illa ki bir yansıması olur. Bir futbolcu neticede insan; arada hata da yapabilir, yanlış da yapabilir… Ama taşıdığı sorumluluğun bilincini asla kaybetmemeli. Eğri oturup doğru konuşalım: Bu süreçte Real Madrid’deki futbolcular profesyonellik anlamında gerçekten parmakla gösterilecek bir duruş sergilediler" dedi.

"2 GÜNLÜK İZNİ BİZZAT BEN VERDİM"

Sakatlıklar için Arda Güler örneğini veren Portekizli teknik adam, "Biz de oyuncuların en iyi şartlarda olması için gecemizi gündüzümüze kattık. Dinlenme takvimlerinden tutun her detay ince elenip sık dokundu, her şey adım adım takip edildi. Seyahate giden herkes kendilerine verilen talimatlara harfiyen uydu. Sakatlığı bulunan oyuncular da Valdebebas’a gelip kontrollerinden geçti ve kendileri için hazırlanan rehabilitasyon programını eksiksiz uyguladı. Mesela Arda son maçta sakatlanmıştı; ona o iki günlük izni bizzat ben verdim" ifadelerini kullandı.