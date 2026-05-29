Arda Güler'i eski hocası istiyor: Rüya transfer

Chelsea, teknik direktörlük koltuğuna İspanyol teknik adam Xabi Alonso'yu getirdi.

Xabi Alonso, takımın başına geçer geçmez transfer çalışmalarına da başladı.

ARDA GÜLER'İ İSTİYOR

El Nacional'in haberine göre; Xabi Alonso, göreve başlamasıyla birlikte Real Madrid'in milli oyuncusu Arda Güler'i transfer etmek için girişimlere başlayacak.

''RÜYA TRANSFER''

Daha önce yaptığı açıklamalarla Arda Güler'e olan hayranlığını dile getiren Xabi Alonso'nun genç oyuncuyu ''rüya transfer'' olarak nitelendirdiği aktarıldı.

Alonso geçmişte Arda Güler'in oyun tarzından "Mesut Özil ile Guti Hernandez karışımı bir oyuncu" sözleriyle bahsetmişti.

İspanyol teknik direktörün, Chelsea'nin hücum hattını geliştirmek amacıyla Arda Güler ismini yönetim kurulu ile paylaşmaya hazırlandığı ifade edildi.

REAL MADRID ''DOKUNULMAZ'' GÖRÜYOR

Tüm bu gelişmelere rağmen Real Madrid'in Arda Güler'i uzun vadeli planlarının en önemli parçalarından birisi olarak gördüğü ve oyuncuyu ''dokunulmaz'' statüsünde değerlendirdiği belirtildi.

İspanyol devinin Arda Güler'in gelişiminden memnun olduğu ve herhangi bir takas ya da transfer görüşmesinde oyuncuyu masaya sürmeye sıcak bakmadığı yazıldı.

ARDA'NIN SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 51 maça çıkan Arda Güler, 20 gole doğrudan katkı sağladı ve etkili bir sezon geçirdi.