Arda Güler'e kayıtsız kalamadı: Açık açık söyledi

İspanya Laliga ekiplerinden Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe, Rayo Vallecano'yu konuk edecekleri mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

"ARDA GÜLER ÇOK İLERİYE GİDEBİLİR"

L'Equipe'e konuşan Fransız futbolcu konuşmasında Arda Güler'e değindi. Övgü dolu sözler sarf eden Mbappe, "Şu anda hangi oyuncular beni heyecanlandırıyor? İsim vermek istemiyorum çünkü birini unutursam... Dünyanın en iyi on ya da on beş oyuncusunun kimler olduğunu söylemek gerekirse, sanırım herkes aynı fikirde olur. Genç oyuncular arasında Lamine Yamal var. Onda her şey var. Estevao'yu seviyorum, özel bir yaratıcılığı var. Real Madrid'de Arda Güler var, kariyerinde çok ileriye gidebilir. Endrick'in potansiyeli var, o bir golcü. Zaire-Emery ve Desire Doue de kesinlikle harika kariyerlere sahip olacaklar" dedi.

"SADECE GOL ATMA TAKINTIM VAR"

Bencil olduğuna dair gelen eleştiriler hakkında Mbappe, "Kendimi bencil olarak görüyor muyum, hayır! Sadece gol atma takıntım var çünkü benim işim bu. Nasıl bencil olabilirim, Fransa Milli Takımı tarihinin en fazla asist yapan oyuncusuyum. Bu, tarihteki tüm Fransız oyuncuların bencil olduğu anlamına gelir çünkü benden daha az asist yaptılar" ifadelerini kullandı.