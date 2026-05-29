Arda Güler'e dev talip: 150 milyon euroyu gözden çıkardılar

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

XABI ALONSO'NUN İLK HEDEFİ ARDA GÜLER

İspanyol basınından El Nacional'in haberine göre; milli futbolcuya, İngiltere'den bir talip daha çıktı. Chelsea'nin başına geçen Xabi Alonso ilk hedef olarak Arda Güler'i belirledi.

'RÜYA TRANSFER'

Sezon başında Real Madrid'i çalıştıran Xabi Alonso'nun oyuncunun performansına hayran kaldığı vurgulandı. İspanyol teknik adamın, Arda Güler'i 'Rüya transfer' olarak nitelendirdiği kaydedildi.

150 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR

Xabi Alonso'nun çok istediği transfer için İngiliz kulübünün 150 milyon euroluk bonservisi gözden çıkardığı ifade edildi.

6 GOL VE 14 ASİST KAYDETTİ

Milli futbolcu, bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 51 maça çıktı. Güler, 6 gol ve 14 asistlik katkı sağladı.

XABI ALONSO SÖZLERİ

Arda Güler geçtiğimiz günlerde TRT Spor'a verdiği röportajda Xabi Alonso için şu sözleri sarf etmişti:

Fenerbahçe’de Jesus döneminde sağ kanatta görev aldım. Ancelotti zamanında da bu şekilde devam etti çünkü merkezde çok fazla oyuncu vardı. Xabi Alonso ise göreve gelmeden önce benimle konuşup beni merkezde düşündüğünü söyledi.

Bunu duyduğuma çok sevindim çünkü çocukluğumdan beri kendimi en iyi hissettiğim pozisyon orası. Aradığım rol tam olarak buydu ve uyum sağlamam uzun sürmedi.

Xabi Alonso, Bayern Münih maçından sonra bana mesaj attı. Benimle çok gurur duyduğunu yazdı. Mesajı görünce çok mutlu oldum.

Takıntılı olduğum konular var. Sahada biri benden top alınca çok fena takıntı yapıyorum. 2 gol attığım Bayern Münih maçında bir ikili mücadele kaybetmiştim. 2-3 gün onu izleyip kendime sinirlenmiştim. Bu mücadeleyi kazanmalıydım dedim.

Fenerbahçe, her şeyi kazanmak isteyen bir kulüptü. Ayrıca Milli Takım’da da her maçı kazanmaya çalışıyoruz. Real Madrid’in yapısı da bu şekilde. O yüzden bu duruma alışkınım.