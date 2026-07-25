Arda Güler'e büyük tuzak kurmuşlar: İsim isim ortaya çıktı

Kariyerine İspanya La Liga devi Real Madrid’de devam eden milli yıldız Arda Güler, İspanyol ekibindeki dördüncü sezonuna hazırlanıyor.

Geçtiğimiz dönemlerde Carlo Ancelotti, Xabi Alonso ve Alvaro Arbeloa ile çalışan başarılı futbolcu, bu sefer de Jose Mourinho ile çalışacak.

ARDA GÜLER İLE İLGİLİ OLAY İDDİA

21 yaşındaki yıldız futbolcu ile ilgili ortalığı sallayan bir iddia ortaya atıldı.

Fransız gazeteci Romain Molina, Arda Güler’i takım arkadaşlarının adeta sırtından vurmak istediğini aktardı.

Molina yaptığı açıklamada, "Real Madrid'de Vinicius Junior, Bellingham, Valverde, Rodrygo ve Endrick, Xabi Alonso'ya karşıydı. Bunun en büyük sebebi de Arda Güler’di’’ dedi.

Programda sunucu ve Molina arasında geçen diyalog şöyle:

Sunucu: Soyunma odasında Xabi Alonso'ya karşı olanlar kimdi?

Soyunma odasında Xabi Alonso'ya karşı olanlar kimdi? Romain Molina: Valverde, Bellingham, Vinícius, Rodrygo ve Endrick.

Sunucu: Neden?

Neden? Romain Molina: Asıl sorun Arda Güler'di. Çünkü Xabi Alonso, Arda Güler'i çok seviyordu ve onu hemen ilk 11'e koyuyordu.

‘’ARDA’YI SAF DIŞI BIRAKMAK İSTİYORLARDI’’

Molina sözlerinin devamında, "Hepsi Arda'yı saf dışı bırakmak istiyordu. Hepsi! Ama Arda Güler, Real Madrid'in bu sezon en iyi oyuncularından biriydi. Mbappe forvette, Arda Güler 10 numarada, Vinícius solda ve Mastantuono sağ kanatta oynuyorlardı." ifadelerini kullandı.

‘’ÇOK SAKİN BİR FUTBOLCU’’

Arda’nın saha dışındaki mütevaziliğine ve milli takımdaki başarısına da dikkat çeken Molina, "Arda çok sakin bir futbolcu. Onu saha dışında neredeyse hiç duymuyorsunuz. Dünya Kupası'nda Türkiye'yi en iyi temsil eden isimdi ve bu performansı bazı oyuncuları rahatsız etti" yorumunu yaptı.

GÖZLER MOURINHO’YA ÇEVRİLDİ

Real Madrid’in yeni teknik direktörü Jose Mourinho’nun yeni sezonda Arda Güler’i nasıl kullanacağı merak ediliyor.

Portekizli teknik adamın, Kylian Mbappe ve Arda Güler arasındaki uyumu kullanmayı planladığı gelen haberler arasında.