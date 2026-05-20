Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Arda Güler'den güzel haber geldi: Korkulan olmadı

Arda Güler'den güzel haber geldi: Korkulan olmadı

Kas sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Arda Güler'den güzel haber geldi. Milli futbolcu, takımla birlikte çalışmalara başladı. Güler, 2026 Dünya Kupası'na katılabilecek.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Arda Güler'den güzel haber geldi: Korkulan olmadı

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid’de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler’le ilgili müjdeli bir gelişme yaşandı.

TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

Kas sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Arda Güler, Athletico Bilbao maçı öncesi düzenlenen antrenmanın bir kısmında takımla birlikte çalıştı.

DÜNYA KUPASI'NA KATILACAK

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

Genç futbolcunun,11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında oynanacak olan 2026 Dünya Kupası öncesinde sakatlığını atlatarak milli takıma katılması bekleniyor.

Arda Güler'den güzel haber geldi: Korkulan olmadı - Resim : 1

6 GOL VE 14 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Real Madrid formasıyla 50 maçta forma giyen Arda Güler, 3 bin 239 dakika sahada kaldı. Arda Güler, 6 gol ve 14 asist kaydetti.

REAL MADRID SATMAYACAK

Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler, İspanyol ekibinin vazgeçilmezleri arasına girdi. Yıldız futbolcunun talipleri çıksa da Real Madrid satmayı düşünmediğini bildirdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Arda Güler Real Madrid Milli Takım
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro