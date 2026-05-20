Arda Güler'den güzel haber geldi: Korkulan olmadı
Kas sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Arda Güler'den güzel haber geldi. Milli futbolcu, takımla birlikte çalışmalara başladı. Güler, 2026 Dünya Kupası'na katılabilecek.
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid’de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler’le ilgili müjdeli bir gelişme yaşandı.
TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI
Kas sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Arda Güler, Athletico Bilbao maçı öncesi düzenlenen antrenmanın bir kısmında takımla birlikte çalıştı.
DÜNYA KUPASI'NA KATILACAK
Genç futbolcunun,11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında oynanacak olan 2026 Dünya Kupası öncesinde sakatlığını atlatarak milli takıma katılması bekleniyor.
6 GOL VE 14 ASİST KAYDETTİ
Bu sezon Real Madrid formasıyla 50 maçta forma giyen Arda Güler, 3 bin 239 dakika sahada kaldı. Arda Güler, 6 gol ve 14 asist kaydetti.
REAL MADRID SATMAYACAK
Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler, İspanyol ekibinin vazgeçilmezleri arasına girdi. Yıldız futbolcunun talipleri çıksa da Real Madrid satmayı düşünmediğini bildirdi.