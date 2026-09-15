Arda Güler yine sahnede: Frikikten muhteşem gol

İspanya Laliga'nın 6. haftasında Real Madrid deplasmanda Elche ile karşı karşıya geldi. Manuel Martínez Valero Stadyumu'nda oynanan mücadelede Arda Güler yine kalitesini gösterdi.

FRİKİKTEN HARİKA GOL

Uzun zaman sonra Real Madrid formasıyla maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 25. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçti. Güler'in şutunda top direğe çarparak kaleye girdi.

İSPANYOLLAR HAYRAN KALDI

Milli futbolcunun golü kısa sürede sosyal medyada gündem olurken hem Türk hem de İspanyol taraftarlar övgü dolu sözler sarf etti.

GEÇTİĞİMİZ MAÇTA DA ASİST YAPMIŞTI

Geçtiğimiz hafta oynanan Rayo Vallecano maçında da oyuna sonradan giren Arda Güler son golün asistini yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.