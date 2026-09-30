Arda Güler yine başardı: Real Madrid müjdeyi verdi

İspanya Laliga ekiplerinden Real Madrid'de eylül ayının en iyi futbolcusu belli oldu.

REAL MADRID'DE ARDA GÜLER AYIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ

İspanyol kulübünde milli futbolcumuz Arda Güler, eylül ayının en iyi futbolcusu seçildi. Eflatun Beyazlılar kararı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Real Madrid'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Türk ve İspanyol taraftarlar paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

4 MAÇTA 2 ASİST YAPTI

Arda Güler eylül ayında Real Madrid formasıyla 4 maçta forma giydi. Güler 2 asistlik katkı sağladı.

JOSE MOURINHO ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Öte yandan Arda Güler'in ayın futbolcusu seçilmesi eleştirileri de beraberinde getirdi. Güler'i devamlı olarak ya yedek bırakan ya da 2. yarının hemen başında oyundan çıkaran Jose Mourinho sert sözlerle eleştirildi.