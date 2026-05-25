Arda Güler vedası duygulandırdı: Git ve dünyayı fethet

Real Madrid'te forma giyen milli futbolcu Arda Güler'le görevden ayrılan teknik direktör Alvaro Arbeloa arasındaki mesajlaşmalar gündem oldu.

Arda Güler, sezonun bitmesiyle birlikmte Real Madrid'ten ayrılan Alvaro Arbeloa'ya bir mesajla veda etti. Arda, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Benim ve takım için yaptığınız her şey için teşekkür ederim. Liderliğiniz ve dürüstlüğünüz bizim için çok değerliydi. Siz ve ekibinize gelecekte başarılar diliyorum. Size en iyi dileklerimi sunuyorum."

"SEN BÜYÜLÜSÜN"

Arbeola'nın Arda Güler'e yanıtı gecikmedi.

Sosyal medya hesabında Arda Güler'in paylaşımını alıntılayan ünlü teknik direktör şunları yazdı:

"Çok teşekkür ederim Arda! Sahip olduğun tüm yeteneği, gerçek bir üst düzey oyuncunun kişiliği ve mentalitesiyle birlikte gösterdiğini görmekten büyük gurur duyuyorum. Özellikle de büyük gecelerde… Sen büyülüsün! Bol şans… Git ve dünyayı fethet!"

Arbeloa'nın Arda Güler'e "Sen büyülüsün! Git ve dünyayı fethet" demesi İspanya'da gündem oldu. İspanyol basını da bu mesajlaşmaya geniş yer ayırdı.