Arda Güler Türkiye'ye gelir gelmez müjdeyi verdi

İspanya La Liga'da sezonun sona ermesiyle birlikte Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Türkiye'ye geldi.

Milli takım kampına katılmadan önce dinlenmek için Bodrum'a giden Arda Güler, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM KENDİMİ"

Sakatlıktan yeni dönmesi üzerine konuşan Arda Güler, "Çok şükür. Kendimi şu an çok iyi hissediyorum. İnşallah Dünya Kupası'na da en hazır halimle gelip ülkeme faydalı olmak istiyorum. Fiziksel olarak bir problemim yok, çok iyi hissediyorum kendimi" dedi.

"REAL MADRID'DE ÇOK MUTLUYUM"

İspanya'da oynamaktan mutlu olduğunu vurgulayan genç futbolcu, "Real Madrid'de çok mutluyum. Ailemle, arkadaşlarımla yaşıyorum. Onlar bana sağ olsunlar her zaman destek oluyorlar. Çok inanılmaz bir kulüpte oynuyorum. Her gün o tesislere gitmek, arkadaşlarımla oynamak beni çok mutlu ediyor. Her güne çok büyük motivasyonla uyanıyorum" sözlerini sarf etti.

İSPANYA'DAKİ 1 GÜNÜ

Oradaki bir gününü anlatan Arda Güler, "Bir günüm şöyle geçiyor: Uyanıyorum, kahvaltımı yapıyorum, sonra tesislere gidiyorum. Çok şükür güzel bir antrenman yapıyoruz. Sonra buraya geliyorum, öğle yemeği yiyorum. Siesta kültürü inanılmaz burada, hemen 1-2 saat uyuyorum. Hemen adapte oldum buna. Çocukken de annem beni hep böyle uyuturmuş okuldan gelince falan. Uyuyorum, uyanıyorum. Sonra ekstra çalışmam gereken bir şey varsa planlamalarımıza göre bazen fizyoterapistle, bazen teknik çalışmalar yapıyorum. Bazen arkadaşlarımla biraz daha eğlenmek için futbol oynuyorum. Sonrasında da ailem, arkadaşlarımla beraber maç izliyorum, sohbet ediyoruz" ifadelerini kullandı.