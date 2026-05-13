Arda Güler müjdesini açıkladılar: Real Madrid kayıtsız kalamadı

Bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler resmen parladı. İspanyol ekibinde vazgeçilmezler arasına giren Arda Güler, nisan ayının futbolcusu seçildi.

BAYERN MUNIH MAÇINA DİKKAT ÇEKTİLER

Kulüpten yapılan açıklamada, "Orta saha oyuncusu, geçtiğimiz ay Real Madrid formasıyla oynadığı 5 maçtaki mükemmel performansı, özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern'e karşı attığı 2 gol nedeniyle bu ödüle layık görüldü." ifadeleri kullanıldı.

PERFOMANSI

21 yaşındaki futbolcu, Real Madrid formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 50 maçta oynadı. Güler, 6 gol ve 14 asist kaydetti.

AYRILIĞA İZİN YOK

Milli futbolcumuzun performansını yakından takip eden Arsenal transfer için harekete geçse de Real Madrid ayrılığa izin vermeyeceğini bildirdi.