Arda Güler kararını bizzat açıkladı: Real Madrid'de maça saatler kala müjdeli haber

İspanya Laliga'nın 5. haftasında Real Madrid sahasında Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek. 12 Eylül Cumartesi günü Santiago Bernabeu'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Karşılaşma öncesi Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adamın Arda Güler kararı da belli oldu.

"ÇOK ÇALIŞTIK"

Jose Mourinho konuşmasında "Yarın rotasyon olur mu? Belki doğrudan bir rotasyon değil ama kesinlikle taze bir enerji, dinlenmiş bacaklar göreceğiz. Salı günkü maça hazırlanmak için çok çalıştık" dedi.

"ARDA GERİ DÖNÜYOR"

Arda Güler'in ilk 11'de olacağının sinyalini veren Jose Mourinho, "Camavinga, Bernardo ve Arda geri dönüyor... Güçlü bir kadromuz var; bu da bazı oyuncuları dinlendirirken dinç durumdaki diğer isimlere şans tanımamıza olanak sağlıyor. Dokuz günde üç maçımız var, üç gün sonra da Elche maçı kapıda... Ancak şu anki tek odak noktamız yarın nasıl kazanacağımız" sözlerini sarf etti.