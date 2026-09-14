Arda Güler kararı artık çıldırttı: 4 gollü galibiyet sonrası Real Madrid karıştı

İspanya Laliga'nın 5. haftasında Real Madrid sahasında Rayo Vallecano'yu konuk etti. Eflatun Beyazlılar karşılaşmadan 4-1'lik üstünlükle ayrıldı.

OYUNA GİRDİ HEMEN ASİSTİNİ YAPTI

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, 72. dakikada Yan Diamonde'nin yerine oyuna dahil oldu. Kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken Arda Güler, 90+1'de Mbappe'nin kaydettiği golün asistini yaptı.

MOURINHO ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Milli futbolcumuz övgüleri toplarken Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Arda Güler'in devamlı olarak yedek bırakılmasına sinirlenen İspanyol basını ve taraftarlar, Jose Mourinho'yu eleştirdi.

"YEDEK KULÜBESİNDE OLMASI ÇOK ADALETSİZ"

Karşılaşmanın ardından Arda Güler için yapılan değerlendirmede "Bana göre o en iyisi. En iyisi. Yedek kulübesinde olması çok adaletsiz" denildi.

"BERNABEU İMPARATORLUK OLSAYDI ARDA GÜLER SULTANI OLURDU"

İspanyol bir spiker de "Eğer Bernabeu bir imparatorluk olsaydı Osmanlı İmparatorluğu'ndan daha büyük bir imparatorluk olmazdı ve onun Sultan'ı olmaya Arda Güler'den daha uygun kimse olmazdı" diye konuştu.