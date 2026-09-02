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Halk TV Spor Arda Güler için bütün planlar değişti: İlk 3 haftanın ardından beklenen oldu

Arda Güler için bütün planlar değişti: İlk 3 haftanın ardından beklenen oldu

Real Madrid'de ilk 3 haftanın ardından planlar değişti. Arda Güler'in performansına kayıtsız kalamayan Jose Mourinho, milli futbolcunun devamlı ilk 11'de olması için somut kararlar aldı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Arda Güler için bütün planlar değişti: İlk 3 haftanın ardından beklenen oldu

İspanya Laliga'da son olarak Malaga'yı konuk eden Real Madrid sahadan 4-0 galip ayrıldı. Sezona 3'te 3 yaparak başlayan Eflatun Beyazlılar liderlik koltuğuna oturdu.

ARDA GÜLER PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU

İspanyol kulübünde Arda Güler'in performansı beğeni topladı. 3 maçın ikisine ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Malaga maçında oyuna 87. dakikada dahil olan Arda Güler sadece 4 dakika sonra fileleri havalandırmayı başardı.

Arda Güler için bütün planlar değişti: İlk 3 haftanın ardından beklenen oldu - Resim : 1

İLK 11'DE OYNATMAK İÇİN PLANLARI DEĞİŞTİRDİ

El Nacional'da yer alan habere göre; Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Arda Güler'e düzenli olarak ilk 11'de şans verebilmek için planlarda değişikliğe gitti.

Arda Güler'in iyi giden formunu kesmek istemeyen Portekizli teknik adam bu doğrultuda Yan Diamonde'yi ikinci plana attı.

125 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ

Yaz transfer döneminde transfer edilen Yan Diamonde için 125 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Diamonde kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi oldu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Arda Güler Real Madrid Jose Mourinho
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