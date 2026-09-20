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Halk TV Spor Arda Güler de kurtaramadı: Mourinho yine aynısını yaptı

Arda Güler de kurtaramadı: Mourinho yine aynısını yaptı

Real Madrid deplasmanda Atletico Madrid'e 2-1 kaybetti. Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 54. dakikada kenara alındı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Arda Güler de kurtaramadı: Mourinho yine aynısını yaptı

İspanya Laliga'nın 7. haftasında Real Madrid deplasmanda Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. Metropolitano Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Alex Grimaldo (P) ve 59. dakikada Jonathan David kaydetti. Real Madrid'in tek golüyse 89. dakikada Antonio Rudiger'den geldi.

DEAN HUIJSEN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Eflatun Beyazlılarda Dean Huijsen penaltıya sebep olduğu pozisyonun ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İLK ARDA GÜLER ÇIKARILDI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, 54. dakikada oyundan alındı. Milli futbolcu oyundan çıkarılan ilk isim oldu.

YERİNİ KAYBETTİ

Bu sonuçla birlikte 16 puana ulaşan Atletico Madrid, 2. sıraya yükseldi. 15 puandaki Real Madrid ise 3. sıraya geriledi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Arda Güler Real Madrid
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