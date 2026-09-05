Arda Güler bu sefer çıldırdı: Sahanın ortasında takım arkadaşıyla tartıştı
Real Betis'e kaybeden Real Madrid'de Arda Güler ile Dean Huijsen ilk yarının sonunda tartışmaya başladı. Arda Güler'in oldukça sinirli olduğu görülürken araya Thibaut Courtois girdi.
İspanya Laliga'nın 4. haftasında Real Madrid deplasmanda Real Betis ile karşılaştı.
Sevilla Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede Eflatun Beyazlılar sahadan tek golle mağlup ayrıldı. Real Betis'e galibiyeti getiren golü karşılaşmanın 81. dakikasında Troy Parrott kaydetti.
ARDA GÜLER İLE DEAN HUIJEN TARTIŞTI
Karşılaşmaya Real Madrid formasıyla ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, 65. dakikada oyundan alındı. Arda Güler ile takım arkadaşı Dean Huijsen'in tartıştığı İspanyol basınında gündem oldu.
MİLLİ FUTBOLCU ÇOK SİNİRLENDİ
İlk yarının sonunda Arda Güler ile Dean Huijsen'in hararetli konuşması kameralara yansıdı. Konuşma sırasında takım arkadaşına sinirlenen Arda Güler, el kol jestleri yaparak Huijsen'e bağırdı.
ARAYA THIBAUT COURTOIS GİRDİ OLAYLAR YATIŞTI
Milli futbolcunun oldukça sinirlendiği görülürken araya Thibaut Courtois girdi. Deneyimli file bekçisinin araya girmesiyle olaylar yatıştı.