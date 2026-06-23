Arda Güler bir anda riske girdi: Son karar verildi

Bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Real Madrid'de çalışmalar devam ediyor. Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından transfer görüşmeleri hız kazandı.

ARDA GÜLER TARTIŞMASI BAŞLADI

İspanyol kulübü ilk olarak Manchester City'den ayrılan Bernardo Silva'yı kadrosuna kattı. Portekizli futbolcunun gelmesiyle birlikte Arda Güler'in de geleceği tartışma konusu oldu.

TAKIMIN KİLİT PARÇASI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Milli futbolcunun geri plana düşebileceği veya gönderilebileceği tartışılırken karar çıktı. Marca'da yer alan habere göre; Arda Güler, uzun vadeli planın en önemli parçaların biri olarak görülüyor.

Jose Mourinho'nun Arda Güler'in performansından oldukça memnun olduğu ve merkez orta sahada kritik bir rol vereceği öne sürüldü.

6 GOL VE 14 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Real Madrid formasıyla 51 maça çıkan Arda Güler, 3 bin 255 dakika sahada kaldı. Güler, 6 gol ve 14 asist kaydetti.