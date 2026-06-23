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Halk TV Spor Arda Güler bir anda riske girdi: Son karar verildi

Arda Güler bir anda riske girdi: Son karar verildi

Real Madrid'de Bernardo Silva'nın gelmesiyle Arda Güler'in geleceği tartışma konusu oldu. Ancak Mourinho'nun Arda Güler'e kilit bir görev vereceği öğrenildi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Arda Güler bir anda riske girdi: Son karar verildi

Bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Real Madrid'de çalışmalar devam ediyor. Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından transfer görüşmeleri hız kazandı.

ARDA GÜLER TARTIŞMASI BAŞLADI

İspanyol kulübü ilk olarak Manchester City'den ayrılan Bernardo Silva'yı kadrosuna kattı. Portekizli futbolcunun gelmesiyle birlikte Arda Güler'in de geleceği tartışma konusu oldu.

Arda Güler bir anda riske girdi: Son karar verildi - Resim : 1

TAKIMIN KİLİT PARÇASI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Milli futbolcunun geri plana düşebileceği veya gönderilebileceği tartışılırken karar çıktı. Marca'da yer alan habere göre; Arda Güler, uzun vadeli planın en önemli parçaların biri olarak görülüyor.

Jose Mourinho'nun Arda Güler'in performansından oldukça memnun olduğu ve merkez orta sahada kritik bir rol vereceği öne sürüldü.

6 GOL VE 14 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Real Madrid formasıyla 51 maça çıkan Arda Güler, 3 bin 255 dakika sahada kaldı. Güler, 6 gol ve 14 asist kaydetti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Arda Güler Real Madrid
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