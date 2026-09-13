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Halk TV Spor Arda Güler 20 dakikada yaptı yapacağını: Mourinho'nun kararı olay oldu

Arda Güler 20 dakikada yaptı yapacağını: Mourinho'nun kararı olay oldu

Rayo Vallecano maçına sonradan giren Arda Güler, 90+1'de asistini yaparak farkını gösterdi. Milli futbolcunun son maça yedek kulübesinde başlaması Mourinho'nun eleştirilmesine sebep oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Arda Güler 20 dakikada yaptı yapacağını: Mourinho'nun kararı olay oldu
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İspanya Laliga'nın 5. haftasında Real Madrid ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan maçta Eflatun Beyazlılar sahadan 4-1 galip ayrıldı.

OYUNA SONRADAN GİRDİ ASİSTİNİ YAPTI

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, 72. dakikada Yan Diamonde'nin yerine oyuna girdi. Genç futbolcu, Mbappe'nin 90+1'de attığı golün asistini yaptı.

Arda Güler 20 dakikada yaptı yapacağını: Mourinho'nun kararı olay oldu - Resim : 1

20 DAKİKADA TAM NOT ALDI

Oyunda kaldığı 20 dakikadaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler, İspanyol basınından ve taraftarlardan tam not aldı.

"İNANILMAZ BİR ETKİ YARATTI"

Karşılaşmanın ardından Arda Güler'e değinen Jose Mourinho da "Arda Güler gerçekten çok, çok iyi. Muazzam bir kalitesi var, çok fazla pozisyon üretiyor. Bu gece takımı toparlayıp dengeyi sağladı ve inanılmaz bir etki yarattı" sözlerini sarf etti.

YEDEK KALMASI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Ancak takımın en iyileri arasında yer almasına rağmen Arda Güler'in yedek kalması tartışma konusu oldu. İspanyol basını, Arda Güler'i yedek bırakan Jose Mourinho'ya eleştirilerde bulundu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Arda Güler Real Madrid Jose Mourinho
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