Konyaspor ile Trazbonpor arasında kriz çıkardı! Devre arasında Trabzonspor'dan Konyaspor'a kiralanan 23 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu Kazeem Olaigbe'nin Türkiye serüveni sona yaklaşıyor.

Sezonun ikinci yarısında yeşil-beyazlı formayı giyen genç futbolcunun çıktığı 15 karşılaşmada tek bir gol ya da asist üretememesi, geleceğine ilişkin soruları da beraberinde getirdi.

AVRUPA İSTİYOR

Olaigbe'nin menajeriyle birlikte yeni bir rota çizdiği öğrenildi. Türkiye'de uzun vadeli bir sözleşme imzalamanın ileride yurt dışına geçişini güçleştirebileceğini düşünen futbolcunun, önceliğini Avrupa liglerinden gelecek tekliflere yönelttiği belirtiliyor. Bu doğrultuda hem Trabzonspor'da hem de Konyaspor'da devam etme seçeneğinin gündeminde olmadığı ifade ediliyor.

KONYASPOR CEPHESİ SOĞUDU

Yeşil-beyazlı yönetimin de tabloya bakışı benzer yönde. Beklenen katkıyı veremeyen Olaigbe'nin yeni sezonda kadroda yer bulması zor görünüyor. Kulüp yönetiminin farklı isimlere yönelmeyi değerlendirdiği ve oyuncunun sezon sonu sosyal medya paylaşımlarının da iç çevrelerde rahatsızlık yarattığı ileri sürülüyor.

TRABZONSPOR KAPIYI KAPATMIYOR

Bordo-mavili kulüpte tablo daha esnek. Rennes'ten önemli bir bedel ödeyerek transfer edilen Olaigbe için Trabzonspor'un uygun teklifler karşısında katı bir tutum sergilemeyeceği konuşuluyor. Kulübün, transfer ya da yeni bir kiralama anlaşmasına sıcak bakabileceği belirtiliyor.

ARADA KALDI: KRİZ ÇIKTI

Olaigbe'nin ekonomik haklarının yüzde ellisi Konyaspor'a, yüzde ellisi ise Trabzonspor'a ait. Bu tablo, olası bir transfer sürecinde her iki kulübün de masada yer almasını zorunlu kılıyor. Avrupa'dan somut bir teklif gelmesi durumunda sürecin hızla şekillenmesi bekleniyor. Anlaşmazlık durumunda iki kulüp arasında yeni bir kriz çıkacak!

Yaz transfer döneminin dikkat çekici dosyalarından biri olan Olaigbe meselesinin önümüzdeki haftalarda netlik kazanması öngörülüyor.