Antalya'da Trabzonspor depremi

Türkiye Kupası final maçında bugün Trabzonspor ve Konyaspor karşı karşıya gelecek.

Antalya'da Corendon Airlines Park'ta oynanacak karşılaşma öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

ANTALYA'DA TRABZONSPOR DEPREMİ

Trabzonsporlu taraftarlar adına yapılan açıklamada, Antalya Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda şehir dışından gelen taraftarların maç saatine kadar şehir girişindeki polis kontrol noktasında bekletileceğinin kendilerine bildirildiği aktarıldı.

''KABUL EDİLEMEZ''

Trabzonspor taraftarlarının bu şekilde bekletilmesinin mağduriyet oluşturacağı belirtilen açıklamada, ''Takımını desteklemek için kilometrelerce yol kat eden taraftarlarımızın bu şekilde mağdur edilmesi kabul edilemez bir uygulamadır'' ifadeleri kullanıldı.

Antalya Valiliği'ne çağrı yapan taraftarlar, ''Bu yanlış uygulamadan derhal dönülmesini talep ediyoruz'' dedi.

MAÇIN HAKEMİ HALİL UMUT MELER

Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Meler'in yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak.

VAR'da Ömer Faruk Turtay, AVAR'da Anıl Usta olacak.