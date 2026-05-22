Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Antalya'da Trabzonspor depremi

Antalya'da Trabzonspor depremi

Antalya'da oynanacak olan Türkiye Kupası finali için şehre giden bordo-mavili taraftarlar, maç saatine kadar şehir girişindeki polis kontrol noktasında bekletilecek. Trabzonspor taraftarları yaşanan bu duruma isyan etti ve valiliğe çağrı yaptı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Antalya'da Trabzonspor depremi

Türkiye Kupası final maçında bugün Trabzonspor ve Konyaspor karşı karşıya gelecek.
Antalya'da Corendon Airlines Park'ta oynanacak karşılaşma öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

ANTALYA'DA TRABZONSPOR DEPREMİ

Trabzonsporlu taraftarlar adına yapılan açıklamada, Antalya Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda şehir dışından gelen taraftarların maç saatine kadar şehir girişindeki polis kontrol noktasında bekletileceğinin kendilerine bildirildiği aktarıldı.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın
Trabzonspor kafilesi final için Antalya'da: 2 eksikTrabzonspor kafilesi final için Antalya'da: 2 eksik

''KABUL EDİLEMEZ''

Trabzonspor taraftarlarının bu şekilde bekletilmesinin mağduriyet oluşturacağı belirtilen açıklamada, ''Takımını desteklemek için kilometrelerce yol kat eden taraftarlarımızın bu şekilde mağdur edilmesi kabul edilemez bir uygulamadır'' ifadeleri kullanıldı.
Antalya Valiliği'ne çağrı yapan taraftarlar, ''Bu yanlış uygulamadan derhal dönülmesini talep ediyoruz'' dedi.

MAÇIN HAKEMİ HALİL UMUT MELER

Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Meler'in yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak.
VAR'da Ömer Faruk Turtay, AVAR'da Anıl Usta olacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro