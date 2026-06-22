Antalya'da dikkat çeken yarış: Nefes kesen final

Red Bull’un eğlence ve rekabeti bir araya getiren sıra dışı etkinliklerinden Red Bull Tahtada Kal, Antalya Konyaaltı Beachpark’ta gerçekleştirildi. Su üzerinde yapılan organizasyonda yarışmacılar, Stand Up Paddle (SUP) tahtaları üzerinde dengelerini korurken rakip şamandıralardan oluşan hedeflere isabetli vuruşlar yapmak için mücadele verdi.

Toplamda 14 takımın mücadele ettiği Red Bull Tahtada Kal’ı finalde Paddle Team takımını 4-1’lik skorla geçen Aus Team takımı kazandı. Üçüncülük maçının kazananı ise rakibini 5-1 yenen Wiva Sup takımı oldu.

Dünyada “SUP Polo” olarak bilinen formatı Red Bull dokunuşuyla yeniden yorumlayan etkinlikte, fiziksel dayanıklılık, çeviklik, denge ve takım oyunu ön plana çıktı. Katılımcılar yalnızca rakipleriyle değil, aynı zamanda su ve denge koşullarıyla da mücadele etti.

Toplam 14 takımın yer aldığı organizasyonda karşılaşmalar, 10 dakika üzerinden oynandı. Dörder kişilik takımların su üzerinde karşı karşıya geldiği maçlarda oyuncular, SUP tahtaları üzerinde dengelerini korurken rakip takımın şamandıralardan oluşan hedefine topu isabet ettirmeye çalıştı. Oyuncuların tahta üzerindeyken attıkları şutlar geçerli sayılırken, tahta dışında yapılan vuruşlar ise sayı olarak değerlendirilmedi.

ALTIN GOL UYGULAMASI

Turnuvada maçlar eleme usulüyle oynandı. Süre sonunda en fazla golü atan takım bir üst tura yükselirken, eşitlik halinde karşılaşmalar altın gol veya penaltı atışlarıyla sonuçlandı. Kürek ile rakibe temas edilmesi faul olarak değerlendirilirken, rakip takıma serbest vuruş hakkı verildi.

18 yaş ve üzerindeki sporcuların katılımına açık olan Red Bull Tahtada Kal, takım çalışmasını, stratejiyi ve eğlenceyi bir araya getiren yapısıyla yaz sezonunun dikkat çeken etkinliklerinden biri oldu.

Akdeniz’in eşsiz atmosferinde gerçekleşen organizasyon boyunca sporcular kadar izleyiciler de heyecan dolu anlara tanıklık etti. Su üzerinde yaşanan rekabet, eğlence ve mücadele dolu görüntülerle Red Bull Tahtada Kal, Antalya sahillerine farklı bir enerji getirdi.