Ankara'nın her yerinden görünen statta bütün ana ürünler tavana kalktı

Yıkılan Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nun yerine inşa edilen yeni stadın koltuk montajı devam ediyor.

Viral Spor'un haberine göre; Ankara’nın her yerinden görünen stadın koltukları, ağırlıklı olarak kırmızı ve beyaz renkler ile tasarlandı.

YENİ SEZONA YETİŞTİRİLECEK

Ana stat yapısının yüzde 95 seviyesinde bittiği ifade edilirken, 51 bin seyirci kapasiteli stadyumun 2026-2027 sezonuna yetiştirilmesi planlanıyor.

BÜTÜN ÜRÜNLER TAVANA KALKTI

Çelik yapının bütün ana ürünleri tavana kalktı ve yerine tekrardan monte edildi.

Çatıda kontroller ve boya rütuşları yapılmaya devam ediyor.

BİRÇOK BRANŞA HİZMET VERECEK

Yeni Ankara 19 Mayıs Stadyumu birçok farklı branşa hizmet verecek.

160 bin metrekare kapalı alanda yaklaşık 15 farklı spor branşında antrenman yapılabilecek salonlar yer alacak.

Boks, atıcılık, tekvando, karate, buz hokeyi, masa tenisi gibi birçok farklı branş için antrenman salonları hazırlanacak.

Ayrıca kapalı alana da modern bir atletizm tesisi yapıldı.