Ankara'dan Arap pazarına özel yetki

Süper Lig'de hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği'nde Başkan Arda Çakmak ile teknik direktör Metin Diyadin'in bir araya geldiği son toplantı, üç yabancı oyuncunun kaderini belirledi. Teknik heyetin raporları doğrultusunda hareket eden yönetim, beklenen katkıyı sağlayamayan ve maaş bütçesine yük bindiren Henry Onyekuru, Mbaye Niang ve Adama Traore için ayrılık planını resmen devreye soktu.

ARAP PAZARINA ÖZEL YETKİ

Kırmızı - Siyahlı yönetim, üç oyuncu için çözümü Orta Doğu'da arıyor. Körfez ülkeleriyle güçlü bağlantıları bulunan deneyimli bir Türk menajere özel yetki verildiği öğrenildi. Söz konusu ismin, olası transfer görüşmelerini yürütmek üzere çalışmalara başladığı belirtildi.

Henry Onyekuru

TRAORE İÇİN TANIDIK FORMÜL

Yetkilendirilen menajerin daha önce Adama Traore'nin Suudi Arabistan ekibi Al-Ula'ya kiralanmasında da belirleyici rol oynadığı ortaya çıktı. Bu bağlantı, Traore'nin yeniden Körfez ülkelerine gidişini en gerçekçi senaryo haline getiriyor.

ASIL HEDEF: BÜTÇEYE NEFES ALDIRMAK

Gençlerbirliği yönetiminin bu üç dosyada bir an önce çözüm üretmek istediği açık. Onyekuru, Niang ve Traore'nin ayrılıklarının tamamlanmasıyla birlikte kırmızı-siyahlıların yeni transfer hamlelerine hız vermesi bekleniyor.

Niang

Süper Lig'e güçlü bir kadroyla girme hedefi, önce maaş bütçesinin rahatlamasına bağlı.