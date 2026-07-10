Ankara'da Premier Lig pazarlığı

Gençlerbirliği'nin genç orta saha oyuncusu Ousmane Diabate, Premier Lig'de iki kulübün radarına girdi. Brentford'un ardından Tottenham da Gineli futbolcu için harekete geçti.

TOTTENHAM İLK TEMASI KURDU

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Tottenham yönetimi, Diabate transferi için Gençlerbirliği ile ilk teması kurdu. Ankara'daki Premier Lig pazarlığı Ada basınında yer aldı. Londra devi, genç oyuncunun performansını yakından takip ediyor ve kısa süre içinde resmi adım atması bekleniyor.

3 MİLYON STERLİN SINIRI

Gençlerbirliği'nin bonservis beklentisi de netleşti. Başkent ekibi, 3 sezon daha sözleşmesi bulunan Diabate için 3 milyon sterlinlik teklif gelmesi halinde satış yapabileceğini iletti. Kulübün genç oyuncunun potansiyeli nedeniyle pazarlıkta taviz vermeyeceği belirtiliyor.

BRENTFORD DA PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Diabate için yarışa giren tek kulüp Tottenham değil. Brentford'un da uzun süredir ısrarla genç futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ifade ediliyor. İki Premier Lig kulübünün rekabetinin, transfer fiyatını yukarı çekmesi bekleniyor.

MİLLİ TAKIMA KADAR YÜKSELDİ

Geçen sezon Gençlerbirliği formasıyla 17 resmi maçta görev yapan Diabate, bunların 4'ünde A takımda forma giydi. 1 gol ve 1 asistlik katkıyla sezonu tamamlayan genç oyuncu, performansıyla Gine Milli Takımı'na davet almayı da başardı. Henüz kariyerinin başında olmasına rağmen Avrupa'nın dikkatini çeken Diabate'nin geleceği, yaz transfer döneminin en merak edilen dosyalarından biri haline geldi.