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Halk TV Spor Ankara'da korku dolu anlar: Ambulansla hastaneye kaldırıldı

Ankara'da korku dolu anlar: Ambulansla hastaneye kaldırıldı

At yarışı camiasını korkutan anlar. Ankara'daki yarışta ünlü jokey Gökhan Kocakaya attan düşerek yaralandı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Ankara'da korku dolu anlar: Ambulansla hastaneye kaldırıldı

Türkiye'nin tanınmış jokeylerinden Gökhan Kocakaya, Ankara Hipodromu'nda koşulan 5. yarışta izleyenlerin yüreğini ağzına getiren bir kaza geçirdi.

LİDERKATI TÖKEZLEDI, KOCAKAYA YERE ÇAKALDI

Yarış boyunca güçlü bir performans sergileyen Kocakaya, bindiği Liderkatı isimli safkanın pist üzerinde aniden tökezlemesi sonucu kontrolü kaybetti ve son derece sert bir şekilde yere düştü. Kazanın şiddeti, tribünlerde büyük bir paniğe yol açarken diğer jokeyler ve yarış görevlileri de anında harekete geçti.

SAĞLIK EKİPLERİ ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Düşüşün hemen ardından pistte hazır bulunan sağlık ekipleri Kocakaya'nın yanına koşarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Kısa süre içinde ambulansa alınan tecrübeli jokeyin bilincinin açık olduğu ilk gelen bilgiler arasında yer aldı. Bu gelişme, endişeyle olayı takip eden at severler ve sektör camiası açısından olumlu bir işaret olarak değerlendirildi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Gökhan Kocakaya'nın sağlık durumuyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Türkiye Jokey Kulübü Kocakaya'nın kontrol amaçlı hastaneye sevk edildiğini duyurdu.

Ankara'da korku dolu anlar: Ambulansla hastaneye kaldırıldı - Resim : 1

Kocakaya, Türk at yarışçılığında yıllar içinde elde ettiği dereceler ve sergilediği üst düzey performanslarla sektörün saygın isimleri arasında gösteriliyor.

Ankara'da korku dolu anlar: Ambulansla hastaneye kaldırıldı - Resim : 2

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ankara Kaza
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