Ankara'da Fenerbahçe rüzgarı: Fenerbahçeliler günü kutlandı

19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü, Ankara’da düzenlenen organizasyonla kutlandı. Fenerbahçe taraftarlarının bir araya geldiği programda Kıraç ve DJ Maria konser verdi.

19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü kapsamında, Ankara’da düzenlenen organizasyonda Fenerbahçeliler bir araya geldi.

Birleşik Fenerbahçeliler Derneği (BİRFED), Ankara Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği (AFİDER), Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği (HUFEDER) ve Fenerbahçeliler Derneği Ankara (AFD) tarafından ''19.07'de Ankara'da Birlikte Daha Güçlüyüz!'' sloganıyla ortaklaşa düzenlenen gecede; Fenerbahçe için bestelediği marşlarla dikkat çeken Kıraç ve ünlü DJ Maria sahne alırken, katılımcılar şarkılar eşliğinde Dünya Fenerbahçeliler Günü’nü kutladı.

''BUGÜN FENERBAHÇE'MİZİN GECESİ''

AFİDER Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Samancı, 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü’nü kutlayarak, "Bugün Ankara’da bulunan 4 derneğimizle bir araya gelerek üyelerimizi, misafirlerimizi, Ankara’daki kongre üyelerimizi bu organizasyonda buluşturduk. Amacımız Atatürk’ün başkentinde birlikteliği sağlamak, Fenerbahçe’nin gücünü göstermek, Ankara olarak temsil kabiliyetimizi ortaya koymaktı.

Bugün Fenerbahçe’mizin gecesi. 4 derneğimiz ile burada inşallah şampiyonluk ateşini yakıyoruz. Sezon sonunda da inşallah şampiyonluk kutlamasında tekrar buluşmayı ümit ediyoruz" diye konuştu. (DHA)