Ankara'da Çin Seddi çekti
Ankara'da düzenlenen Milletler Ligi'nde baştan aşağı çekişmeye sahne olan maçta Çin Almanya'yı 3-2 mağlup etti. Panzerler 13 yıldır rakibini yenemiyor.
Voleybol FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki ilk maçta Çin, Almanya'yı 3-2 yendi.
Çin, bu sonuçla organizasyondaki beşinci maçında dördüncü galibiyetini aldı. Almanya ise dördüncü yenilgisini yaşadı.
Çin'e karşı son galibiyetini 2014'te alan Almanya, söz konusu maçın ardından rakibiyle yaptığı 13 müsabakayı da kaybetti.
İlk sete hızlı başlayan Almanya rakibine 27-25'lik üstünlük kurdu.
Ancak Çin 2. sette geri döndü. Asya temsilcisi 25-23'le setleri eşitledi: 1-1
Almanya 3. seti 25-18 kazanarak 2-1 öne geçti.
4. sette Çin üstünlüğünü yansıtarak mücadeleyi karar setine taşıdı.
5. sette Asya temsilcisi adeta Çin Seddi çekti.
Çin karar setini 15-6 kazandı.
Almanya: 2 - Çin: 3
Salon: Ankara
Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Nurper Özbar (Türkiye)
Almanya: Straube, Alsmeier, Weitzel, Weske, Timmer, Cekulaev (Cesar, Stautz, Kohn, Kindermann, Strubbe, Jatzko, Nestler, Kirchhoff)
Çin: Li, Guo, Tang, Zhuang, Aoqian Wang, Zhang (Mengjie Wang, Gong, Yuanyuan Wang, Chen, Xie, Ni, Dong, Yang)
Setler: 27-25, 23-25, 25-18, 20-25, 6-15
Süre: 127 dakika (32, 31, 25, 26, 13)