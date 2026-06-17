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Ankara'da Çin Seddi çekti

Ankara'da düzenlenen Milletler Ligi'nde baştan aşağı çekişmeye sahne olan maçta Çin Almanya'yı 3-2 mağlup etti. Panzerler 13 yıldır rakibini yenemiyor.

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Ankara'da Çin Seddi çekti - Fotoğraf: 1
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Voleybol FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki ilk maçta Çin, Almanya'yı 3-2 yendi.

Ankara'da Çin Seddi çekti - Fotoğraf: 2
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Çin, bu sonuçla organizasyondaki beşinci maçında dördüncü galibiyetini aldı. Almanya ise dördüncü yenilgisini yaşadı.

Ankara'da Çin Seddi çekti - Fotoğraf: 3
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Çin'e karşı son galibiyetini 2014'te alan Almanya, söz konusu maçın ardından rakibiyle yaptığı 13 müsabakayı da kaybetti.

Ankara'da Çin Seddi çekti - Fotoğraf: 4
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İlk sete hızlı başlayan Almanya rakibine 27-25'lik üstünlük kurdu.

Ankara'da Çin Seddi çekti - Fotoğraf: 5
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Ancak Çin 2. sette geri döndü. Asya temsilcisi 25-23'le setleri eşitledi: 1-1

Ankara'da Çin Seddi çekti - Fotoğraf: 6
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Almanya 3. seti 25-18 kazanarak 2-1 öne geçti.

Ankara'da Çin Seddi çekti - Fotoğraf: 7
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4. sette Çin üstünlüğünü yansıtarak mücadeleyi karar setine taşıdı.

Ankara'da Çin Seddi çekti - Fotoğraf: 8
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5. sette Asya temsilcisi adeta Çin Seddi çekti.

Ankara'da Çin Seddi çekti - Fotoğraf: 9
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Çin karar setini 15-6 kazandı.

Ankara'da Çin Seddi çekti - Fotoğraf: 10
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Almanya: 2 - Çin: 3
Salon: Ankara
Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Nurper Özbar (Türkiye)
Almanya: Straube, Alsmeier, Weitzel, Weske, Timmer, Cekulaev (Cesar, Stautz, Kohn, Kindermann, Strubbe, Jatzko, Nestler, Kirchhoff)
Çin: Li, Guo, Tang, Zhuang, Aoqian Wang, Zhang (Mengjie Wang, Gong, Yuanyuan Wang, Chen, Xie, Ni, Dong, Yang)
Setler: 27-25, 23-25, 25-18, 20-25, 6-15
Süre: 127 dakika (32, 31, 25, 26, 13)

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