Türk spor dünyası acı bir kaybın üzüntüsünü yaşıyor!

Anadolu Efes Atletik Performans Antrenörü Serhat Güneş, 12 Mayıs'ta spor yaparken ani kalp durması geçirdi. Yaklaşık bir ay yoğun bakımda verdiği zorlu yaşam mücadelesini kaybeden Güneş, 40 yaşındaydı.

EFES'TEN YÜREK YAKAN VEDA

Anadolu Efes Kulübü, sevilen antrenörü için yayımladığı taziye mesajında şu sözlere yer verdi: Atletik Performans Antrenörümüz Serhat Güneş'in vefatının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Her zaman kalbimizde olacaksın Serhat.

15 YIL OYNADI

Serhat Güneş, 15 yıl boyunca basketbol oynadı. 2016'da Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olan Güneş, atletik performans alanında Samsun Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Bursaspor, Konyaspor, Banvit, Beşiktaş ve Türk Telekom gibi köklü kulüplerde görev yaptı. Son durağı ise Anadolu Efes oldu.

Güneş'in en derin izini bırakan ayrıntı, geride kalan ailesi oldu. 40 yaşında hayatını kaybeden Serhat Güneş'in 4,5 yaşında bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi. Spor camiası, genç yaşta yitirilen bu değerli isim için taziye mesajlarını iletmeye devam ediyor.