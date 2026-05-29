Halk TV Spor Anadolu Efes galip geldi: Yarı finale yükseldi

Türk Telekom'u 77-70 mağlup eden Anadolu Efes seride 2-0 öne geçerek yarı finale yükseldi.

Spor Servisi
Spor Servisi
Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda Türk Telekom'la karşı karşıya geldi. Ankara'da oynanan mücadelede Anadolu Efes rakibini 77-70 mağlup etmeyi başardı.

YARI FİNALE ÇIKTI RAKİBİNİ BEKLEMEYE BAŞLADI

İlk maçı da 86-75 kazanan Anadolu Efes, seriyi de 2-0 kazanarak yarı finale adını yazdırdı. Anadolu Efes, yarı finalde Fenerbahçe Beko-Safiport Erokspor serisinin galibiyle karşılaşacak.

DETAYLAR

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Duhan Köyiçi

Türk Telekom: Smith 18, Alexander 2, Trifunovic 5, Doğuş Özdemiroğlu 5, Simonovic 15, Devoe 6, Ata Kahraman 4, Berkan Durmaz, Usher 15

Anadolu Efes: Larkin 20, Weiler-Babb 3, PJ Dozier 9, Poirier 14, Ercan Osmani 9, Erkan Yılmaz, Loyd 7, Şehmus Hazer 6, Smits 2, Jones, Beaubois 7

1. Periyot: 17-16

Devre: 31-37

3. Periyot: 54-61

Beş faulle çıkan: 39.39 Smith (Türk Telekom)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
