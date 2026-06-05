Anadolu Efes evinde Fenerbahçe'yi devirip seriyi uzattı
Fenerbahçe Beko'yu 102-93'lük skorla mağlup eden Anadolu Efes seride ilk galibiyetini aldı.
Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.
ANADOLU EFES SERİDE İLK GALİBİYETİNİ ALDI
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede Anadolu Efes parkeden 102-93'lük skorla galip ayrılmayı başardı.
Seride ilk galibiyetini almayı başaran Anadolu Efes durumu 2-1'e getirdi. Seride dördüncü maç, 7 Haziran Pazar günü yine Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.
DETAYLAR
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Tolga Edis
Anadolu Efes: Larkin 31, Weiler Babb 2, Dessert 1, Dozier 15, Ercan Osmani 8, Beaubois 4, Şehmus Hazer 8, Loyd 23, Smits 1, Mutaf 2, Erkan Yılmaz 7, Jones
Fenerbahçe Beko: Melli 2, Horton-Tucker 14, Tarık Biberovic 29, Hall 7, Birch 1, Baldwin 24, Melih Mahmutoğlu 4, Jantunen 10, Zagars 2, Onuralp Bitim, Metecan Birsen
1. Periyot: 29-26
Devre: 49-50
3. Periyot: 76-66
Beş faulle çıkanlar: 33.22 Jantunen, 34.17 Melli, 37.13 Birch (Fenerbahçe Beko), 34.46 Smits, 37.20 Erkan Yılmaz, 38.12 Weiler Babb (Anadolu Efes)