Anadolu Efes Collin Malcolm'u açıkladı

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro planlaması kapsamında önemli bir transfere imza atarak ABD'li forvet oyuncusu Collin Malcolm'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son iki sezonda Paris Basketbol ve Hapoel Tel Aviv formalarını giyen 29 yaşındaki basketbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Tecrübeli oyuncunun, çok yönlü oyun yapısı ve savunmadaki enerjisiyle Anadolu Efes'in rotasyonuna önemli katkı sağlaması bekleniyor.

ÖNEMLİ KUPALAR KAZANDI

Avrupa basketbolunda son yıllarda başarılı performansıyla dikkat çeken Malcolm, 2022-23 sezonunda Telekom Baskets Bonn ile FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşarken, bir sonraki sezonda ise Paris Basketbol formasıyla BKT Avrupa Kupası'nı kazanarak üst üste önemli uluslararası başarılar elde etti.

Kariyeri boyunca farklı liglerde mücadele eden ABD'li forvetin, yerel lig ve kupa organizasyonlarında da şampiyonluk sevinci yaşadığı ifade edildi.

ÖNEMLİ ROL ÜSTLENECEK

Geçtiğimiz sezon İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv'de forma giyen Malcolm, Avrupa Ligi'nde çıktığı karşılaşmalarda 6.9 sayı, 3.6 ribaunt ve 1 asist ortalamaları yakalayarak takımına iki pota altında da katkı verdi. Fizik gücü, atletizmi ve dış şut tehdidiyle öne çıkan deneyimli oyuncunun, Anadolu Efes'in hem Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi hem de THY Avrupa Ligi hedeflerinde önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

HAZIRLIKLARA KATILACAK

Yeni transfer Collin Malcolm'un, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından takımla birlikte sezon öncesi hazırlıklarına katılması bekleniyor. Lacivert-beyazlı taraftarlar ise tecrübeli forvetin takıma sağlayacağı katkıyı merakla bekliyor.