Amerika’dan geldiler Kayseri’de birbirlerine girdiler:Basketbol maçında saç baş kavga ettiler

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Melikgazi Kayseri Basketbol ile Turgutlu Belediyespor arasında oynanan karşılaşmanın 4. çeyreğinde Kelsey Bone ve Beatrice Mompremier arasında çıkan yumruklu kavga nedeniyle iki oyuncu da diskalifiye edildi; büyük gerginliğe sahne olan mücadeleyi ev sahibi Kayseri ekibi 64-58 kazandı.

POTA ALTINDA SİNİRLER GERİLDİ: DEVLERİN YUMRUKLU DÜELLOSU

Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın son periyodunda parkede tansiyon bir anda zirveye çıktı. Pozisyon mücadelesi sonrası Turgutlu Belediyespor forması giyen Kelsey Bone ile Melikgazi Kayseri Basketbol'un pivotu Beatrice Mompremier arasında sözlü tartışma başladı.

Sözlü atışmanın fiziksel temasa dönüşmesiyle iki basketbolcu saç saça baş başa kavga etmeye başladı. Spor salonunu adeta ringe çeviren oyuncuları ayırmak için her iki takımın teknik heyeti ve yedek oyuncuları sahaya girmek zorunda kaldı.

HAKEMLERDEN TAVİZ YOK: İKİ YILDIZ OYUNCU DA DİSKALİFİYE EDİLDİ

Takım arkadaşlarının araya girmesiyle güçlükle yatıştırılan kavgada, maçın hakem triosu hemen müdahalede bulundu. Olayın başrolü olan yabancı oyuncular Kelsey Bone ve Beatrice Mompremier, sergiledikleri sportmenlik dışı hareketler nedeniyle hakemler tarafından direkt diskalifiye edilerek oyun dışı bırakıldı.

Parkede yaşanan bu gerilimli anlar, tribündeki taraftarların cep telefonu kameralarına da yansırken sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.

GERGİNLİĞİN ARDINDAN PARKEDE ZAFER EV SAHİBİNİN OLDU

Kavga ve diskalifiye kararlarının ardından bir süre duraklayan karşılaşma, kalan oyuncularla kaldığı yerden yeniden başladı. Yaşanan psikolojik üstünlüğü eline alan ve taraftar desteğini arkasına alan ev sahibi Melikgazi Kayseri Basketbol, oyunun son bölümlerinde daha az hata yaptı.

Turgutlu Belediyespor'un geri dönüş çabalarına izin vermeyen Kayseri temsilcisi, olaylı maçı 64-58'lik skorla kazanarak kritik bir galibiyete imza attı.