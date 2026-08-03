Amedspor'un yıldızı İstanbul'da imzalar atılıyor

Süper Lig'e hızlı bir giriş yapmak isteyen Amedspor, Burdur kampının son günlerinde de transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeşil-kırmızılılar, Belçika ekibi KRC Genk'te forma giyen Nijeryalı kanat oyuncusu Yira Collins Sor transferinde sona yaklaştı.

İSTANBUL'DA KRİTİK GÖRÜŞME

26 yaşındaki Collins Sor, Tigris Haber'e göre bugün öğleden sonra İstanbul'a geldi. İki taraf arasında prensip anlaşmasına varıldığı belirtilirken İstanbul'daki son görüşmenin ardından Diyarbakır'a geçmesi, sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Hem sağ hem de sol kanatta görev yapabilen oyuncunun çok yönlü profili, Amedspor teknik heyetinin transfer tercihini belirleyen unsurların başında geliyor.

9 YABANCI 4 YERLİ

Collins Sor transferinin tamamlanmasıyla birlikte Amedspor, daha önce kadrosuna kattığı Samuel Balet ile birlikte yabancı oyuncu sayısını 9'a çıkaracak. 4 yerli futbolcuyla birlikte toplam 13 transfer gerçekleştiren yeşil-kırmızılılar, Süper Lig öncesindeki kadro yapılanmasını büyük ölçüde tamamlamış olacak.