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Halk TV Spor Amedspor'un yeni kalecisi belli oldu: 3 yıllık imza

Amedspor'un yeni kalecisi belli oldu: 3 yıllık imza

Süper Lig'in yeni takımı Amedspor'un yeni kalecisinin belli olduğu duyuruldu. 3 yıllık imza atacağı belirtildi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Amedspor'un yeni kalecisi belli oldu: 3 yıllık imza

Süper Lig'in yeni takımı Amedspor'un yeni kaleçisi belli oldu. İmzanın 3 yıllık atılacağı belirtildi.

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Fransız basınından L’Équipe'deki haberde Amedspor’un Nantes forması giyen Fildişi Sahilli kaleci Alban Lafont ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını yazıldı.
27 yaşındaki Fildişi Sahilli kaleci Alban Lafont için Amedspor'un 1 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği, imzanın da 3 yıllık olacağı ifade edildi.

Amedspor'un yeni kalecisi belli oldu: 3 yıllık imza - Resim : 2
Nantes, Lafont'u 2021 yılında 7.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı.
Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da yer alan kaleci, geçen sezonu Yunanistan'ın Panathinaikos takımında kiralık olarak geçirdi.

BUGÜN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Amidahaber'den Fırat Karahan'ın haberine göre; Amedspor'un transferi bugün resmen duyurması bekleniyor.
Amedspor Kulübü de sosyal medya hesabından kaleci eldiveni paylaşımı yaparak kaleci transferi mesajını verdi.
Fransız basını ise transferin her an resmiyete dökülebileceğini yazdı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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