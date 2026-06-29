Süper Lig'e tarihinde ilk kez yükselen Amedspor'da yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden sürüyor. Teknik direktör Besnik Hasi'nin yeniden yapılanma raporu doğrultusunda şekillenen kadro çalışmaları, bu kez kale bölgesine odaklandı. Son iki günde gerçekleştirilen transferlerin yarattığı olumlu ivmenin ardından yeşil-kırmızılılar, belki de en kritik pozisyonu olan kaleyi güçlendirme arayışına girdi.

KAPTAN KARDEŞLER'İN AYRILĞI DERİN BİR BOŞLUK BIRAKTI

Amedspor'un Süper Lig yolculuğundaki en önemli figürlerden biri olan kaptan Erce Kardeşler'in takımdan ayrılması, kulübün gündemini doğrudan şekillendirdi. Geçen sezonki şampiyonlukta kale direkleri arasında sergilediği performansla taraftarların gönlüne taht kuran deneyimli file bekçisinin bıraktığı boşluğu doldurmak, teknik ekip için öncelikli mesele haline geldi.

İSVİÇRE'DEN BÜYÜK İSİM: AMİR SAİPİ

Tigris Habere'e göre transfer komitesi ve Besnik Hasi'nin ortak radarına giren ilk isim, İsviçre Süper Ligi ekiplerinden FC Lugano'nun kalecisi Amir Saipi oldu. İsviçre liginde önemli deneyim biriktiren Saipi, Süper Lig'in temposuna ve fiziksel yoğunluğuna uyum sağlayabilecek profilde bir isim olarak değerlendiriliyor.



Kulübün kaleci tercihinde teknik yeterliliğin yanı sıra büyük kulüpler karşısında soğukkanlılığını koruyabilen ve basınç altında oyununu sürdürebilen bir profile öncelik verdiği belirtiliyor. Henüz kulüpten resmi bir açıklama gelmemiş olsa da iki taraf arasındaki temasların ilerlediği aktarılıyor.

YEREL BAĞ: ABDULLAH YİĞİTER SEÇENEĞİ

İkinci alternatif olarak gündeme gelen Abdullah Yiğiter, bu transfere bambaşka bir anlam yükleyen bir isim. Diyarbakırlı olan Yiğiter, son olarak Antalyaspor'da forma giydi ve Amedspor ile daha önce yolları kesişmişti. Yerel kimliğiyle taraftar kesimiyle kurduğu duygusal bağ, sırf teknik değerlendirmenin ötesinde bir anlam taşıyor.

GENÇ UMUT: VEYSEL SAPAN KAMPA DAVET EDİLDİ

Üçüncü seçenek ise kulübün kendi yetiştirdiği isimlerden biri olan Veysel Sapan. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Serikspor'da forma giyen genç file bekçisi, yeni sezon kampına davet edilerek teknik ekibin değerlendirmesine sunuldu.

TARİHİ SEZON İÇİN DOĞRU KALECİ HAMLESİ

Amedspor, bu sezon yalnızca bir futbol kulübü olarak değil; temsil ettiği şehir ve topluluk adına da büyük bir sınavla yüzleşecek. Süper Lig'deki ilk sezon, her pozisyonda sağlam ve güvenilir isimler gerektiriyor; ancak kale, bu gereksinimin en yoğun hissedildiği bölge. Doğru kaleci tercihinin yapılması, Amedspor'un Süper Lig'deki kalıcılık hedefi açısından sezonun seyrini doğrudan etkileyebilecek bir karar olarak öne çıkıyor.