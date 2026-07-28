Amedspor’un ilk üç maçı öncesi provokasyon iddiası! "Yabancı istihbarat servisleri sabote..."

Diyarbakır'ı temsil eden ve bu sene Süper Lig'de mücadele edecek olan Amedspor, ilk maçında 16 Ağustos’ta Erzurumspor’u evinde ağırlayacak. Yeşil-kırmızılı ekip, ardından Kocaelispor ve Trabzonspor’la karşılaşacak. İktidar medyasından Abdulkadir Selvi, maçlar öncesi provokasyon uyarısı yaptı.

Selvi, bir yandan PKK'nın silah bıraktığı İmralı Süreci devam ederken yabancı istihbarat servislerinin sabotaj girişimleri olabileceğini ileri sürdü. Selvi, Hürriyet'teki köşesinde şunları ifade etti:

"DİKKATLİ OLMAMIZ GERENLER GÜNLER, AMEDSPOR MAÇLARI DA DAHİL..."

"Çok dikkatli olmamızı gerektiren günlerden geçiyoruz.

Amedspor’un maçları da buna dahil.

Bu maçlar iyi yönetilirse sürece çok olumlu katkı yapacak. Kardeşlik ve barış iklimini güçlendirecek. Tersi olursa sürece zarar verecek.

Elbette ki yabancı istihbarat servisleri bu süreci sabote etmek isteyecekler. Bazı siyasiler bu sürece zarar vermeye çalışacaklar.

Bu tuzağa düşmeyelim.

İsrail başta olmak üzere Terörsüz Türkiye sürecinden rahatsız olanları sevindirmeyelim.

Amedspor maçlarını sportmenliğin, centilmenliğin ve kardeşliğin hâkim olduğu bir iklimde yapalım.

Bu ülkenin ferasetli insanları olarak yüzyılın projesi olan Terörsüz Türkiye sürecini futbol topuna kurban etmeyelim."

TARAFLARA MİSAFİRPERVERLİK ÇAĞRISI

Selvi ayrıca yazısında, Diyarbakır taraftarına misafirperverlik çağrısı yapıldı. Selvi, Dadaşların bağra basılması ve geleneksel Kürt misafirperverliğinin gösterilmesi gerektiği belirttip aynı olgunluğun da Erzurumspor taraftarından da beklendiği ifade edildi.,

Selvi, Amedspor'un Trabzonspor ve Kocaelispor maçları için d aynı temenni de bulundu.