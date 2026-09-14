Amedspor'un gol makinesi hat trick yaptı Beşiktaş'a mesaj yolladı: Farkındayız ama!

Amedspor, Başakşehir'i 5-0 yenerken, 3 gol atarak hat trick yapan gol makinesi Gift Orban Beşiktaş'a mesaj yolladı. Orban, "Farkındayız ama kazanacağız" ifadesini kullandı.

Amidahaber'den Fırat Karahan'ın haberine göre; Gift Orban, 2023 yılında Gent forması giyerken Gent ile Başakşehir arasında oynanan UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu maçında da 2 dakika 50 saniyede hat trick yapmıştı.

"FARKINDAYIZ AMA KAZANACAĞIZ"

Gift Orban, Başakşehir maçının ardından Beşiktaş karşılaşması için de şu ifadeleri kullandı:

"Ben savaşmak için Amedspor’a geldim. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, hepsi çok iyi oynadı. Bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz.

Bu hafta Beşiktaş'la karşılaşacağız. Evet büyük bir takıma karşı oynayacağız. Çok iyi oyunculara sahipler bunun farkındayız. Ama bizler her maça savaşmak için çıkıyoruz. Taraftarımızın desteği ile birlikte Beşiktaş maçında da savaşıp galip gelmek istiyoruz. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Tek hedefimiz galibiyet.”