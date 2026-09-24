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Halk TV Spor Amedspor'u yıkan karar: Haber Ankara'dan geldi

Amedspor'u yıkan karar: Haber Ankara'dan geldi

Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında Ankara’da oynanacak kritik Gençlerbirliği - Amedspor mücadelesi öncesi İl Spor Güvenlik Kurulu'ndan çok konuşulacak bir hamle geldi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Amedspor'u yıkan karar: Haber Ankara'dan geldi

Eryaman Stadyumu'ndaki oynanacak olan Gençlerbirliği-Amedspor karşılaşmasında ev sahibi tribünlerine yönelik özel önlemler devreye alındı.

Ankara İl Spor Güvenlik Kurulu, 10 Ekim Cumartesi günü saat 13.30’da oynanacak Gençlerbirliği - Amedspor karşılaşması öncesinde güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı.
Kurul, maçta olası gerginliklerin önüne geçmek amacıyla tribün dağılımı konusunda radikal bir karar aldı.

SADECE GENÇLERBİRLİĞİ TARAFTARI OLACAK

Alınan yeni karara göre, karşılaşmada Gençlerbirliği tribünlerine yalnızca Gençlerbirliği logolu Passolig kart sahipleri giriş yapabilecek.

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Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş veya diğer kulüp Passolig kartına sahip olan taraftarlar stada giriş yapamayacak.

KAOSUN ÖNÜNE GEÇİLMEK İSTENİYOR

Yetkililer, bu uygulamanın temel amacının tribünlerdeki güvenliği maksimum seviyede sağlamak, farklı takım taraftarlarının aynı tribünde karşı karşıya gelmesini engellemek ve maç esnasında çıkabilecek olası sürtüşmelerin önüne geçmek olduğunu belirtti.

DEPLASMAN TRİBÜNÜ ÖNLEMLERİ DEVAM EDECEK

Amedspor taraftarlarının yer alacağı deplasman tribünü için ise mevcut sıkı güvenlik prosedürlerinin aynen uygulanmaya devam edeceği bildirildi. Ankara'da oynanacak bu zorlu ve kritik müsabaka, alınan bu geniş çaplı güvenlik önlemleriyle birlikte şimdiden futbol kamuoyunun odak noktası haline geldi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Amedspor Gençlerbirliği
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