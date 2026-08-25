Amedspor'u yener yenmez bugün ya da yarını işaret etti

Kocaelispor, Süper Lig'in 2. haftasında kendi sahasında Amedspor'u 2-0 yendi. Teknik direktör Selçuk İnan, Amedspor'u yener yenmez bugünü ya da yarını işaret etti.

İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen hafta oynadıkları Başakşehir maçında iyi mücadele ettiklerini ama karşılığını alamadıklarını belirterek, "Amedspor karşısında aynı ve efor ve mücadeleyle zor bir maçı kazandık" dedi.

İnan, maçla ilgili şunları söyledi:

"İnanılmaz baskılı başladılar. Neredeyse hiç pozisyon vermedik. Golü bulduk. Pozisyonlar bulduk. Final paslarında yine bu hafta da geçtiğimiz haftada olduğu gibi çok acemice davrandık. Kendi kalitemizin de altında kaldık bu sefer. O kaliteli pasları zamanında ve doğru verebilseydik belki ilk yarıda maçı koparabilirdik. İlk yarının tamamıyla bizim üstünlüğümüzle geçtiğini düşünüyorum. İkinci yarıda yapmış olduğumuz değişiklikler ve duruş stratejiydi. Hiç pozisyon vermedik neredeyse birkaç geçiş dışında. Oyun tamamıyla istediğim gibi gitti. Maçı kaybedeceğimizle ilgili neredeyse hiç tedirginlik yaşamadım. Bu bizim beklentimiz ve isteğimizdi. Hepsini yerine getirdiler. Hak edilmiş bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Oyuncularımı da tebrik ediyorum."

İnan, yeni transferlerle ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"Bazı oyuncular var. Onlara çok inanıyorsunuz. Uzun zamandır takip ettiğim oyuncular. Onlardan ne alacağımı iyi biliyordum. Şükürler olsun ki bugün mahcup olmadık. Matej Maglica dün gece geldi. Onunla bir konuşma yaptım. Maçın gidişatına göre ona ihtiyacımın olabileceğini söyledim ve birkaç kısa toplantıdan sonra da bugün maça soktuk ve golle 'merhaba' dedi bize. Her zaman böyle bir şey denk gelmez. Onu da tebrik etmek istiyorum."

İNAN BUGÜN YA DA YARINI İŞARET ETTİ

İlk 11'de oynayabilecek 5 oyuncunun eksik olduğuna değinen İnan, bu oyunculardan Petkovic ve Rivas'ın ligin 4. haftasında oynanacak Samsunspor maçında Tayfur Bingöl'ün de 3. haftada oynanacak Konyaspor maçında dönebileceğini açıkladı.

İnan, bir orta saha oyuncusuyla görüştüklerini aktararak, bugün ya da yarın anlaşma sağlanabileceğini de söyledi.