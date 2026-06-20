Amedspor'dan Süper Lig'i sallayacak hamle: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

Süper Lig'de yer alacak olan Amedspor, ligi sallayacak bir transfer için harekete geçti.

Kanat bölgesini yıldız bir futbolcu ile doldurmak isteyen Diyarbakır ekibi, bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe formaları da giyen Bruma'yı kadrosuna katmak istiyor.

Amedspor'un, Portekiz devi Benfica'da forma giyen 31 yaşındaki futbolcunun şartlarını araştırdığı ve resmi olarak zemin yokladığı belirtildi.

6.5 MİLYON EURO İSTENİYOR

Eski ritmini yakalamak için Yeşil Burun Adaları'nda özel olarak çalışmalarını sürdüren Bruma, sosyal medyadan hazır olduğunu açıklamıştı.

Ancak kulübü Benfica, oyuncu ile yollarını ayırmaya sıcak bakıyor.

Portekiz devinin kapıyı 6.5 milyon euro bonservis bedeli ile açtığı ifade edildi.

Amedspor yönetiminin tüm şartları zorlayarak transferi bitirmek istediği yazıldı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DE OYNADI

31 yaşındaki Bruma, 2013 yılında Sporting Lizbon'dan Galatasaray'a transfer oldu ve dikkat çeken bir performans ortaya koydu.

Gaziantepspor ve Real Sociedad'da kiralık olarak oynayan Bruma, Leipzig, PSV ve Olympiakos'da forma giydikten sonra 2022 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Ancak sarı-lacivertli takımda istenilen performansı ortaya koyamayınca yeniden Portekiz'e dönerek Braga'ya transfer oldu.

Braga'da geçirdiği 3 sezonun ardından Benfica'nın yolunu tuttu.