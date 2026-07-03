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Halk TV Spor Amedspor'dan sonra yine olmadı: TFF 1. Lig ekibi görevine son verdi

Amedspor'dan sonra yine olmadı: TFF 1. Lig ekibi görevine son verdi

Pendikspor teknik direktör Sinan Kaloğlu'yla yolların ayrıldığını duyurdu. Sezona Amedspor ile başlayan Kaloğlu, daha sonra Pendikspor'la anlaştı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Amedspor'dan sonra yine olmadı: TFF 1. Lig ekibi görevine son verdi

TFF 1. Lig takımlarından Pendikspor'da teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Pendikspor yönetimi olarak, teknik direktörümüz Sinan Kaloğlu ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, karşılıklı anlaşmayla yollarımızı ayırma kararı almış bulunuyoruz. Görev süresi boyunca kulübümüze özveriyle hizmet eden, disiplini ve karakteriyle takımımıza önemli katkılar sağlayan Sayın Sinan Kaloğlu ve teknik ekibi, geride bıraktığımız başarılı sezonda önemli bir pay sahibi olmuştur. Futbolda alınan kararlar, verilen emeğin ve kazanılan başarıların değerini asla gölgelemez. Sayın Sinan Kaloğlu, Pendikspor'a yaptığı katkılarla kulübümüzün tarihinde her zaman saygıyla anılacaktır. Kendisine ve değerli ekibine, kulübümüze sundukları emek ve katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde üstün başarılar diliyoruz. Pendikspor yönetimi olarak, kulübümüzün hedefleri doğrultusunda aynı kararlılık ve inançla çalışmalarımızı sürdürecek, camiamızın desteğiyle Pendikspor'umuzu daha güçlü yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." denildi.

PLAY-OFF TURUNDA ELENDİLER

Sezona Amedspor'la başlayan Sinan Kaloğlu daha sonrasında Pendikspor'la anlaştı. Kaloğlu yönetimindeki Pendikspor, play-off ilk turumda Bodrum FK'ya elendi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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