Amedspor'dan Rahmi Koç kararı
Süper Lig'e yükselen Amedspor dikkat çeken bir karara imza attı. Diyarbakır temsilcisi Rahmi Koç'un sözleri sonrası OPET ile olan anlaşmasını feshetti.
Amedspor’un yeni yönetim kurulunda TFF ve UEFA ilişkilerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Amed Uluğ, son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından önemli bir adım attı.
ANLAŞMA SONLANDIRILDI
Uluğ’un aynı zamanda başında bulunduğu Uluğ Turizm Yönetim Kurulu, Koç Holding’e bağlı Opet Akaryakıt istasyonları ile olan anlaşmasını feshettiğini duyurdu.
Karar, şirketin resmi sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna açıklandı.
Açıklamada, “Son dönemde yaşanan olaylar doğrultusunda, Koç Holding Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Opet Akaryakıt İstasyonları ile olan anlaşmamız sona ermiştir” ifadeleri kullanıldı.
Rahmi Koç'un sözleri sonrası sürpriz bir karar imza atan Amedspor'da, yeni anlaşma sağlanacak akaryakıt istasyonlarının belirlendiğinde müşterilere bilgilendirme yapılacağını açıkladı.
“Anlayışınız için teşekkür eder, iyi günler dileriz” sözleriyle duyuru tamamlandı.