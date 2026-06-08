Halk TV Spor Amedspor'dan Rahmi Koç kararı

Amedspor'dan Rahmi Koç kararı Süper Lig'e yükselen Amedspor dikkat çeken bir karara imza attı. Diyarbakır temsilcisi Rahmi Koç'un sözleri sonrası OPET ile olan anlaşmasını feshetti.