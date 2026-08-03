Amedspor'dan Kayserispor'a! 44 milyon lira detayı

Amedspor forması giyen 2 futbolcunun TFF 1. Lig takımı Kayserispor'la anlaştığı iddia edildi. Haberdeki 44 milyon lira detayı dikkat çekti.

Amidahaber'den Fırat Karahan'ın haberine göre; Amedspor’un iki futbolcusu Daniel Moreno ve Florent Hasani’nin Kayserispor ile anlaştığı ileri sürüldü.

Kayseri basınına dayandırılan haberlere göre, Kayserispor’un Daniel Moreno ile anlaştığı bildirildi.

Hatta Kolombiyalı futbolcunun yıllık 800 bin euro (44 milyon lira) maaş alacağı ileri sürüldü.

KAMPA KATILMASI BEKLENİYOR

Ayrıca Kayserispor'un Amedspor’un Kosovalı kanat oyuncusu Florent Hasani ile de iki yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.



Hasani’nin Kayserispor’un kampına bugün katılmasının beklendiği ifade edildi.

31 yaşındaki Kolombiyalı Daniel Moreno, Amedspor'da 1.5 sezonda 56 maçta forma giydi ve 17 gol attı.

29 yaşındaki Kosovalı futbolcu Florent Hasani ise geçen sezonun ikinci yarısında oynadığı Amedspor formasıyla 19 maçta fileleri 4 kez havalandırdı.

İki futbolcu ile ilgili resmi açıklamaların beklendiği bildirildi.