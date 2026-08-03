Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Amedspor'dan Kayserispor'a! 44 milyon lira detayı

Amedspor'dan Kayserispor'a! 44 milyon lira detayı

Amedspor'dan 2 futbolcunun Kayserispor'la anlaştığı ileri sürüldü. 44 milyon lira detayı dikkat çekti.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Amedspor'dan Kayserispor'a! 44 milyon lira detayı

Amedspor forması giyen 2 futbolcunun TFF 1. Lig takımı Kayserispor'la anlaştığı iddia edildi. Haberdeki 44 milyon lira detayı dikkat çekti.

Amedspor Hafız'a imzayı attırdıAmedspor Hafız'a imzayı attırdı

Amidahaber'den Fırat Karahan'ın haberine göre; Amedspor’un iki futbolcusu Daniel Moreno ve Florent Hasani’nin Kayserispor ile anlaştığı ileri sürüldü.
Kayseri basınına dayandırılan haberlere göre, Kayserispor’un Daniel Moreno ile anlaştığı bildirildi.

Amedspor'dan Kayserispor'a! 44 milyon lira detayı - Resim : 2

Hatta Kolombiyalı futbolcunun yıllık 800 bin euro (44 milyon lira) maaş alacağı ileri sürüldü.

KAMPA KATILMASI BEKLENİYOR

Ayrıca Kayserispor'un Amedspor’un Kosovalı kanat oyuncusu Florent Hasani ile de iki yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Amedspor'dan Kayserispor'a! 44 milyon lira detayı - Resim : 3
Hasani’nin Kayserispor’un kampına bugün katılmasının beklendiği ifade edildi.
31 yaşındaki Kolombiyalı Daniel Moreno, Amedspor'da 1.5 sezonda 56 maçta forma giydi ve 17 gol attı.
29 yaşındaki Kosovalı futbolcu Florent Hasani ise geçen sezonun ikinci yarısında oynadığı Amedspor formasıyla 19 maçta fileleri 4 kez havalandırdı.
İki futbolcu ile ilgili resmi açıklamaların beklendiği bildirildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Amedspor Kayserispor Transfer
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro