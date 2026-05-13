Amedspor'dan Icardi açıklaması
Süper Lig'e yükselen Amedspor'dan Icardi iddialarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi.
Trendyol Süper Lig’in yeni ekibi Amedspor, son günlerde gündeme gelen Mauro Icardi transfer söylentileri hakkında flaş bir açıklama yaptı.
BAŞKAN NAHİT EREN YALANLADI
Kulüp başkanı Nahit Eren, Radyospor’a yaptığı açıklamada iddiaları net bir şekilde yalanladı ve “Mauro Icardi ile hiçbir şekilde görüşmemiz olmadı. Haberleri ben de takip ettim. Ancak Icardi ya da menajeriyle görüşmedik” ifadelerini kullandı.
ICARDI'NİN SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR
Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi, sezon sonunda sözleşmesini tamamlayacak. Avrupa’dan birçok kulüple adı anılan Arjantinli golcü için farklı transfer söylentileri gündeme geliyor. Amedspor iddiası ise kulüp tarafından kesin bir dille reddedildi.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi