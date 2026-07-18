Amedspor'dan ayrılmıştı: Kendisi yine 1. Lig'de kaldı

1. Lig ekiplerinden Mardin 1969, 32 yaşındaki kaleci Erce Kardeşler ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Amed Sportif Faaliyetler'de forma giyen Erce ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Futbola Bursaspor altyapısında başlayan Erce Kardeşler'in, kariyerinde Trabzonspor ve Hatayspor gibi takımlarda da forma giydiği bildirilen açıklamada, "Hoş Geldin Erce Kardeşler" ifadesine yer verildi.

AMEDSPOR YÜKSELDİ: ERCE KARDEŞLER KALDI

32 yaşındaki tecrübeli file bekçisinin son olarak formasını giydiği Amedspor adını Süper Lig'e yazdırdı.

Erce Kardeşler ise kariyerine 1. Lig'den devam edecek.

ERCE KARDEŞLER'İN KARİYERİ

Türk futbolunun deneyimli kalecileri arasında yer alan Erce Kardeşler, 14 Mart 1994 tarihinde Çanakkale'de dünyaya geldi. Futbola Bursaspor altyapısında başlayan tecrübeli file bekçisi, genç yaşlarda Çanakkale Dardanel altyapısında da forma giydikten sonra yeniden Bursaspor'a döndü. Profesyonel kariyerine ise Yeşil Bursa'da adım atan Erce, ardından Altınordu'ya transfer olarak dikkat çeken isimlerden biri haline geldi.

Altınordu'da geçirdiği yıllar, Erce Kardeşler'in kariyerindeki en önemli gelişim dönemlerinden biri oldu. İzmir temsilcisinde sergilediği başarılı performansla güven veren bir kaleci profili çizen deneyimli oyuncu, özellikle refleksleri, hava toplarındaki hakimiyeti ve oyun kurma becerisiyle ön plana çıktı. Bu performansı sayesinde Süper Lig ekiplerinin radarına girmeyi başardı.

2019 yazında Trabzonspor'a transfer olan Erce Kardeşler, bordo-mavili ekipte Uğurcan Çakır ile forma rekabeti yaşadı. Zaman zaman görev aldığı maçlarda yaptığı kritik kurtarışlarla teknik heyetin güvenini kazanan tecrübeli kaleci, Trabzonspor kariyerinde Süper Lig şampiyonluğu başta olmak üzere önemli başarılar yaşayan kadronun bir parçası oldu.

Trabzonspor'un ardından Hatayspor'a transfer olan Erce Kardeşler, burada düzenli forma şansı bularak kariyerinin en istikrarlı dönemlerinden birini geçirdi. Süper Lig'de gösterdiği performansla takımının önemli isimlerinden biri olan deneyimli file bekçisi, daha sonra Amedspor forması giyerek kariyerine farklı bir sayfa ekledi.