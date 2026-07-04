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Halk TV Spor Amedspor'dan ayrıldı: TFF 1. Lig ekipleri teklifini yaptı

Amedspor'dan ayrıldı: TFF 1. Lig ekipleri teklifini yaptı

Amedspor'dan ayrılan Sinan Kurt için Vanspor, Mardin 1969 Spor, Kayserispor ve Batman Petrolspor devreye girdi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Amedspor'dan ayrıldı: TFF 1. Lig ekipleri teklifini yaptı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor'da Sinan Kurt takımdan ayrıldı. Bonservisini eline alan futbolcu için TFF 1. Lig ekipleri harekete geçti.

4 TAKIM TALİP OLDU

Ajansspor'dan Ali Bozkurt'un haberine göre; Vanspor, Mardin 1969 Spor, Kayserispor ve Batman Petrolspor, Sinan Kurt'u transfer etmek istiyor.

Amedspor'dan ayrıldı: TFF 1. Lig ekipleri teklifini yaptı - Resim : 1

HENÜZ KARARINI VERMEDİ

4 takım da oyuncuya teklifini iletti. Henüz kararını vermeyen Sinan Kurt'un sıradaki adresinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

33 MAÇTA 1 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Amedspor formasıyla 33 maça çıkan deneyimli orta saha, 2 bin 586 dakika sahada kaldı. Sinan Kurt, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

SÜPER LİG'E YÜKSELDİLER

TFF 1. Lig'de mücadele eden Amedspor, Sinan Kurt'un da katkısıyla 2. sırada yer aldı. Amedspor bu başarısıyla Süper Lig'e yükseldi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Amedspor TFF 1. Lig
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