Amedspor'da transferde Galatasaray heyecanı: Sarı kırmızı paylaşım

Süper Lig'in yeni takımı Amedspor'da transfer çalışmaları sürerken, kulüpten yapılan bir paylaşım taraftarları heyecanlandırdı.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda tribünde maçı takip eden bir taraftarın sarı kırmızı battaniyesi dikkat çekti.



Amidahaber'den Serhat Yetüt'ün haberine göre; bu paylaşım “Galatasaray’dan transfer mi geliyor?” yorumlarına yol açtı.

GÖZLER YÖNETİM KURULUNDA

Amedspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan bu paylaşımdan sonra gözler yönetim kuruluna çevrildi.

Taraftarların transfer beklediği belirtilirken, yönetim kurulundan bu konuda bir açıklama gelmedi.

Habere göre; transfer komitesinin dış transferde temkinli bir politika izlediği öğrenilirken, teknik heyetin raporu doğrultusunda Süper Lig seviyesinde katkı sağlayabilecek oyuncular için çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.

Amedspor yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da Erzurum'da kampa girerek başlayacak.