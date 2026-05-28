Amedspor'da ilk imza atıldı: 1 yıllık sözleşme imzalandı

Süper Lig'in yeni ekibi Amedspor'da ilk imza atıldı. Diyarbakır ekibi, takımın yıldız isimlerinden Daniel Moreno ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.

Süper Lig'in yeni ekibi Amedspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Başkan Nahit Eren yönetiminde iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Diyarbakır ekibi, sezonun ilk imzasını attı.

DANIEL MORENO İLE SÖZLEŞME UZATILDI

Amedspor, geride bıraktığımız sezonda yaptığı goller ve asistleriyle dikkat çeken Daniel Moreno ile anlaşma sağladı.
Moreno'nun 1.5+1 yıllık olan sözleşmesindeki opsiyonu kullanan Amedspor, oyuncunun sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

YÖNETİMDEN DEVAM KARARI ÇIKTI

Özellikle sezonun ikinci yarısında etkili performans ortaya koyan 31 yaşındaki hücum oyuncusu, hızı, bire birdeki etkili oyunu ve geçiş hücumlarındaki katkısıyla öne çıktı.

MORENO'NUN PERFORMANSI

Bu sezon 38 maçta forma giyen Moreno, 10 gol atarken 5 de asist yaptı ve 15 gole doğrudan katkı sağladı.

